Afghanistan unter den Taliban: Alltag, Frauenrechte und internationale Politik

Am 15. August 2021 marschierten die Taliban in die afghanische Hauptstadt Kabul ein, nachdem internationale Truppen unter US-Führung das Land verlassen hatten. Nach 20 Jahren kamen die radikalislamistischen Taliban wieder an die Macht. Seitdem ist das Land mit mehr als 40 Millionen Einwohner:innen isoliert, die Rechte der Frauen wurden massiv eingeschränkt. Die Taliban-Regierung wird bislang nur von Russland als legitime Regierung anerkannt, einige Länder haben wieder Botschafter in das zentralasiatische Land entsandt (Stand August 2025). Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt, Hunger und Armut prägen den Alltag.

In diesem Schwerpunkt findest Recherchen zu unter anderem folgenden Themen: