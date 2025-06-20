Afghanistan unter den Taliban
Im August 2021 zogen die US-Truppen aus Afghanistan ab. Seitdem regieren wieder die radikal-islamistischen Taliban das zentralasiatische Land.
- 8 Minvor 2 Monaten
Vier Jahre Taliban: Wie ist der Alltag in Afghanistan?8 Minvor 2 Wochen
Das Verbrechen, eine Frau zu sein: Frauen in Afghanistan5 Minvor 7 Monaten
Zehn Jahre danach: Migration und die Frage nach Arbeit4 Minvor 4 Wochen
„Schafft sie alle raus“ – Afghan:innen im Iran7 Minvor 1 Monat
Erwerbstätige Migrant:innen: Die Afghaninnen-Lücke4 Minvor 1 Jahr
„Ich hatte eine unglaublich tolle Zeit bei den Taliban“9 Minvor 1 Jahr
Die, die mit bewaffneten Rebellen reden7 Minvor 2 Monaten
Afghanistan unter den Taliban: Alltag, Frauenrechte und internationale Politik
Am 15. August 2021 marschierten die Taliban in die afghanische Hauptstadt Kabul ein, nachdem internationale Truppen unter US-Führung das Land verlassen hatten. Nach 20 Jahren kamen die radikalislamistischen Taliban wieder an die Macht. Seitdem ist das Land mit mehr als 40 Millionen Einwohner:innen isoliert, die Rechte der Frauen wurden massiv eingeschränkt. Die Taliban-Regierung wird bislang nur von Russland als legitime Regierung anerkannt, einige Länder haben wieder Botschafter in das zentralasiatische Land entsandt (Stand August 2025). Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt, Hunger und Armut prägen den Alltag.
In diesem Schwerpunkt findest Recherchen zu unter anderem folgenden Themen:
- Wie leben Frauen unter den Taliban in Afghanistan?
- Wie reisen westliche Tourist:innen durch Afghanistan unter den Taliban? Ist eine Individualreise sicher?
- Wie sieht die Situation in Afghanistan nach dem Abzug westlicher Truppen aus?
- Wie geht es afghanischen Flüchtlingen in Österreich?