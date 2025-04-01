Welche Drogen konsumieren Menschen in Österreich? Was verrät das Abwasser über die heimische Drogenszene? Wie leicht kommt man an Ecstasy – und was bedeutet ein Leben mit Sucht? Die WZ beleuchtet in diesem Schwerpunkt Konsumverhalten, Substanzarten, internationale Verbindungen und Wege aus der Sucht.

Welche Substanzen werden in Österreich konsumiert?

Podcast zum Thema: Mein Leben mit den Drogen

Was sagt die Abwasseranalyse über Österreichs Drogenkonsum aus?

Warum ist Antwerpen ein wichtiger Drogen-Umschlagsplatz?

Wie schnell kommt man im Netz an Drogen wie Ecstasy?