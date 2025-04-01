Drogenkonsum: Unser Abwasser enthüllt alle Geheimnisse
7 Minvor 5 Monaten
Welche Drogen konsumieren Menschen in Österreich? Was verrät das Abwasser über die heimische Drogenszene? Wie leicht kommt man an Ecstasy – und was bedeutet ein Leben mit Sucht? Die WZ beleuchtet in diesem Schwerpunkt Konsumverhalten, Substanzarten, internationale Verbindungen und Wege aus der Sucht.