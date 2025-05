Galtür. Der Podcast

WZ SCHWERPUNKT

Am 23. Februar 1999 begräbt eine Lawine in Galtür in Tirol Häuser, Autos und Menschen unter sich. 31 Einheimische und Tourist:innen sterben. Die WZ hat die Ereignisse in einem fünfteiligen Storytelling-Podcast aufgearbeitet.

Wie konnte es so weit kommen, dass eine gigantische Lawine einen ganzen Ort verschüttete − und dass sie niemand kommen sah? Wie gehen die Menschen, die damals dabei waren, heute damit um?

Der Podcast wurde produziert von Missing Link. Alle Folgen findest du auch auf unserem Kanal "WZ Originals":

