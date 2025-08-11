Der Nahost-Konflikt dauert seit Jahrzehnten an. Seit dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 reagiert Israel mit massiven Vergeltungsschlägen. Bei dem Terrorangriff wurde 1139 Personen getötet, 251 Personen als Geiseln genommen. Noch immer befinden sich 50 Geiseln in Gewalt der Hamas, die israelische Regierung geht derzeit von 20 lebenden Geiseln aus (Stand Mitte August 2025).

Im Zuge des Krieges hat sich im Gaza-Streifen die humanitäre Lage dramatisch verschlechtert, es mangelt an Lebensmitteln und medizinischer Versorgung und grundlegender Infrastruktur. Für ausländische Journalist:innen ist es derzeit nicht möglich in den Gaza-Streifen zu reisen und unabhängig zu berichten, palästinensische Journalist:innen sind immer wieder Ziel von Angriffen der israelischen Armee.

In diesem Schwerpunkt bündeln wir Artikel, Analysen, Hintergründe und Berichte zum Krieg in Gaza. Die Themen im Überblick: