Krieg in Gaza

Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel dauert der Gaza-Krieg. Die humanitäre Lage im Gaza-Streifen ist dramatisch, dutzende Geiseln sind noch immer von der Hamas verschleppt. Hunderttausende Palästinenser:innen leiden unter Hunger, Vertreibung und anhaltenden Kriegshandlungen.

Der Nahost-Konflikt dauert seit Jahrzehnten an. Seit dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 reagiert Israel mit massiven Vergeltungsschlägen. Bei dem Terrorangriff wurde 1139 Personen getötet, 251 Personen als Geiseln genommen. Noch immer befinden sich 50 Geiseln in Gewalt der Hamas, die israelische Regierung geht derzeit von 20 lebenden Geiseln aus (Stand Mitte August 2025).

Im Zuge des Krieges hat sich im Gaza-Streifen die humanitäre Lage dramatisch verschlechtert, es mangelt an Lebensmitteln und medizinischer Versorgung und grundlegender Infrastruktur. Für ausländische Journalist:innen ist es derzeit nicht möglich in den Gaza-Streifen zu reisen und unabhängig zu berichten, palästinensische Journalist:innen sind immer wieder Ziel von Angriffen der israelischen Armee.

In diesem Schwerpunkt bündeln wir Artikel, Analysen, Hintergründe und Berichte zum Krieg in Gaza. Die Themen im Überblick:

  • Zerstörung durch die Kriegshandlungen,
  • Die Situation der Ärzt:innen im Gaza-Streifen.
  • Die Lage der Zivilbevölkerung im Krieg
  • Die Arbeitsbedingungen von Journalist:innen vor Ort.
  • Und es geht um die Frage, wie wir hier in Österreich und Europa über diesen Konflikt reden, wie feste Meinungen die Debatten bestimmen.