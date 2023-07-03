 Zum Hauptinhalt springen
WZ SCHWERPUNKT

Alfred Riedl und Grafenwörth

Der Bürgermeister von Grafenwörth, Alfred Riedl, ist ein mächtiger Mann - und äußerst gut vernetzt. Er profitierte durch umstrittene Umwidmungen und fragwürdige Immobilien-Geschäfte.

  • Im Sommer 2023 deckte die WZ eine Reihe umstrittener Immobiliengeschäfte des Grafenwörther Bürgermeisters und damaligen Gemeindebund-Präsidenten Alfred Riedl (ÖVP) auf. Im Zentrum der Kritik standen widmungsrelevante Bauprojekte, darunter auch das groß angelegte Projekt Sonnenweiher rund um einen Foliensee.
  • Die Enthüllungen sorgten österreichweit für Aufsehen: Das Thema Umwidmungen und Gemeindepolitik schlug in Medien und politischen Kreisen hohe Wellen. In der Folge trat Riedl von seinem Amt als Gemeindebund-Präsident zurück – als Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Grafenwörth ist er jedoch weiterhin im Amt.
  • In diesem Schwerpunkt findest Du alle Artikel, Analysen und Hintergründe zur Causa Grafenwörth, darunter Recherchen zu:
    • dubiosen Grundstücksdeals,
    • Einflussnahme auf Widmungsverfahren,
    • dem Bauprojekt Sonnenweiher,
    • sowie politischen Konsequenzen auf Landes- und Bundesebene.