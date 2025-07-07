Baustelle Jugendstrafvollzug
Was sind die Ursachen von Jugendkriminalität in Österreich? Welche Auswirkungen haben soziale Herkunft und Armut? Wie sieht es in Österreichs Gefängnissen aus? Die WZ-Redaktion geht diesen und weiteren Fragen in diesem Schwerpunkt nach.
