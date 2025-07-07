 Zum Hauptinhalt springen
Jung und kriminell

Was sind die Ursachen von Jugendkriminalität in Österreich? Welche Auswirkungen haben soziale Herkunft und Armut? Wie sieht es in Österreichs Gefängnissen aus? Die WZ-Redaktion geht diesen und weiteren Fragen in diesem Schwerpunkt nach.

In diesem Schwerpunkt geht es um Jugendkriminalität in Österreich. Hier findest du alle Recherchen der WZ-Redaktion über die Ursachen von Straftaten von Jugendlichen und welche Maßnahmen gegen Jugendkriminalität helfen könnten.

  • Video-Doku: Wo kaufen Wiens kriminelle Jugendliche ihre Waffen?
  • Der Asia-Markt an der Grenze: Wo Wiens Jugendliche Waffen kaufen
  • Der Staat vernachlässigt seine straffälligen Jugendlichen. Was läuft da schief im Jugendstrafvollzug?
  • Es gibt einen Anstieg an Gewaltdelikten bei Mädchen und jungen Frauen. Warum schlagen sie zu?