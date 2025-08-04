 Zum Hauptinhalt springen
Die Klimakrise verstehen

Die Klimakrise ist eine der größten Probleme unserer Zeit. Wie gehen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft damit um? Was kann jede:r tun und welche Maßnahmen braucht es?

Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Welche Auswirkungen hat die globale Erwärmung auf unseren Planeten. Was sind die Folgen des Klimawandels und wie sieht der aktuelle Stand der Klimaforschung aus? In diesem Schwerpunkt findest du die aktuellsten Recherchen zum Thema Klima der WZ-Redaktion.

  • Sind Unternehmen bereit für mehr Klimaschutz?
  • Was sind die Grenzen der Klimapolitik?
  • Wer sind die Verlier:innen der Klimakrise?
  • Welche Maßnahmen muss Österreich ergreifen, um bis 2040 klimaneutral zu sein?
  • Video-Doku: Wen interessiert Klimaschutz?