Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Welche Auswirkungen hat die globale Erwärmung auf unseren Planeten. Was sind die Folgen des Klimawandels und wie sieht der aktuelle Stand der Klimaforschung aus? In diesem Schwerpunkt findest du die aktuellsten Recherchen zum Thema Klima der WZ-Redaktion.

Sind Unternehmen bereit für mehr Klimaschutz?

Was sind die Grenzen der Klimapolitik?

Wer sind die Verlier:innen der Klimakrise?

Welche Maßnahmen muss Österreich ergreifen, um bis 2040 klimaneutral zu sein?

Video-Doku: Wen interessiert Klimaschutz?