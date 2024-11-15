KZ Leobersdorf: Gewerbepark statt Gedenkstätte

In Leobersdorf wird auf dem Areal eines ehemaligen KZs ein Gewerbepark gebaut. Bürgermeister Andreas Ramharter freut sich. Seine Immo-Firma hat die Gründe um 15 Millionen Euro verkauft – und durch Umwidmungen 1,3 Millionen extra bekommen.

Die WZ hat die Geschichte des Konzentrationslagers Hirtenberg recherchiert und die wirtschaftlichen Verflechtungen des heutigen Leobersdorfer Bürgermeisters Andreas Ramharter mit dem Grundstück aufgedeckt. Nach Veröffentlichung der Geschichten hat sich im Ort und darüber hinaus massiver Widerstand gegen den Bau eines Gewerbeparks auf dem Grundstück des ehemaligen Außenlagers von Mauthausen gebildet - ohne Erfolg.

Ende August 2025 sind auf der Brache die Bagger aufgefahren.

Eine würdige Gedenkstätte wird nicht errichtet.

Alle Informationen zu dem Fall findest du in diesem Schwerpunkt.

Die WZ hat in Zusammenarbeit mit „Oh Wow Podcasts“ außerdem die Podcast-Serie „Brachland - Das KZ und die Millionen“ produziert, in dem es um die Wiese in Leobersdorf geht und auch die Frauen zu Wort kommen, die damals von den Nationalsozialisten zur Zwangsarbeit in der Hirtenberger Munitionsfabrik abkommandiert wurden.

Es geht um eine Wiese in Leobersdorf, auf der einst das zweitgrößte Frauen-KZ in Österreich war.

Heute entsteht hier ein Gewerbepark entstehen

Die Immobilienfirma des Bürgermeisters hat den Grund an einen Investor verkauft, und dabei auch für eine Umwidmung im Gemeinderat gesorgt.

In diesem Podcast geht es aber nicht nur um Macht und Millionen. Es geht um Verantwortung − und um das Wegschauen.

Es ist eine Geschichte über ein Verbrechen der Nazis an Frauen, die die Welt vergessen hat.

