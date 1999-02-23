 Zum Hauptinhalt springen
WZ SCHWERPUNKTE

Die Schwerpunkte der WZ

Hier findest du alle thematischen Schwerpunkte der WZ - zum Hören, Sehen und Lesen! Laufend kommen neue Schwerpunkte hinzu.

WZ SCHWERPUNKT

Jung und kriminell

Ein schwarz-weiß Foto einer Person im Hoodie umgeben von grünen illustratorischen Streifenelementen.

Was sind die Ursachen von Jugendkriminalität in Österreich? Welche Auswirkungen haben soziale Herkunft und Armut? Wie sieht es in Österreichs Gefängnissen aus? Die WZ-Redaktion geht diesen und weiteren Fragen in diesem Schwerpunkt nach.

Jetzt ansehen
WZ SCHWERPUNKT

Familien in Österreich

Illustration eines Stammbaums mit einem Herz und Ringen zwischen einer Cousine und einem Cousin und einem Stoppschild auf grauem Hintergrund.

Geschlossener Kindergarten, Jugendliche in der Pflege und Kinder-Influencer: Familien in Österreich stehen vor Herausforderungen. Alle Recherchen dazu aus der WZ-Redaktion.

Jetzt ansehen
WZ SCHWERPUNKT

Wie TikTok dein Leben verändert

Illustration eines Tellers mit einem Telefon mit der Aufschrift „Nothing tastes as good as skinny feels“ (Nichts schmeckt so gut, wie es sich dünn anfühlt), umgeben von Blaubeeren, gehalten von Händen mit Besteck.

Was wir auf TikTok und Co. konsumieren, mit wem wir schreiben, was wir liken, hat Auswirkungen auf unser reales Leben.

Jetzt ansehen
WZ SCHWERPUNKT

Alfred Riedl und Grafenwörth

Am Sonnenweiher wird weiter Ziegel auf Ziegel gesetzt.

Der Bürgermeister von Grafenwörth, Alfred Riedl, ist ein mächtiger Mann - und äußerst gut vernetzt. Er profitierte durch umstrittene Umwidmungen und fragwürdige Immobilien-Geschäfte.

Jetzt ansehen
WZ SCHWERPUNKT

Missstände in der Gastronomie

Eine Illustration mit dem Gesicht von Spitzenkoch Konstantin Filippou, einem Koch der Essen anrichtet und einer anonymisierten Servicekraft.

Die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie sind hart. Immer wieder erreichen die WZ-Redaktion Hinweise von besonderem Fehlverhalten.

Jetzt ansehen
WZ SCHWERPUNKT

Unsere Familien im Dritten Reich

Ein Portrait von einem Mädchen gefasst in einer zackigen Form mit der Überschrift: Unsere Familien im Dritten Reich

Redakteur:innen der WZ haben es sich zur Aufgabe gemacht, in der ihrer Familiengeschichte zu recherchieren.

Jetzt ansehen
WZ SCHWERPUNKT

Galtür. Der Podcast

Ein Titelbild für den Galtür-Podcast der WZ, mit einem Foto eines Hubschraubers über einer Schneelandschaft.

Am 23. Februar 1999 begräbt eine Lawine in Galtür in Tirol Häuser, Autos und Menschen unter sich. 31 Einheimische und Tourist:innen sterben. Die WZ hat die Ereignisse in einem fünfteiligen Storytelling-Podcast aufgearbeitet.

Jetzt ansehen