WZ SCHWERPUNKT

Schule in Österreich

Wie funktioniert das Schulsystem in Österreich? Welche Maßnahmen braucht es zur Verbesserung? In diesem Schwerpunkt findest du alle WZ-Recherchen zum Thema Schule.

Bildungssystem in Österreich: Schule, Politik und notwendige Reformen

Wie funktioniert das Bildungssystem in Österreich? Volksschule, Gymnasium, Neue Mittelschule: Die Baustellen der Schulpolitik sind groß. Und die Zuständigkeiten im föderalen System zwischen Bundesländer und Bundesregierung aufgeteilt. In diesem Schwerpunkt sind alle WZ-Recherchen zur Bildung in Österreich gesammelt.

Es geht dabei unter anderem um folgende Themen:

  • Wie soll ein moderner Unterricht aussehen?
  • Handys in Schulen: Wie funktioniert das Verbot und warum sind sie ein Problem.
  • Wie Menschen mit Behinderung von der Schule ausgeschlossen werden. Wie kann die inklusive Bildung verbessert werden?
  • Lehrkräfte gesucht: Soll ich Lehrer:in werden?
  • Was kann Österreich von anderen Schulsystem wie dem in Dänemark lernen?