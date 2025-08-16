Bildungssystem in Österreich: Schule, Politik und notwendige Reformen

Back to School – jetzt schon?
Wie funktioniert das Schulsystem in Österreich? Welche Maßnahmen braucht es zur Verbesserung? In diesem Schwerpunkt findest du alle WZ-Recherchen zum Thema Schule.
Innenpolitik-Journalist Georg Renner über Österreichs Politiklandschaft.
Wie funktioniert das Bildungssystem in Österreich? Volksschule, Gymnasium, Neue Mittelschule: Die Baustellen der Schulpolitik sind groß. Und die Zuständigkeiten im föderalen System zwischen Bundesländer und Bundesregierung aufgeteilt. In diesem Schwerpunkt sind alle WZ-Recherchen zur Bildung in Österreich gesammelt.