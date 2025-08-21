Proteste in Serbien

Video
Proteste gegen Vučić: Warum Serbiens Jugend rebelliert
15 Minvor 1 Woche
Seit dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024 wird in Serbien gegen die Regierung von Aleksandar Vučić protestiert.
Seit November 2024 protestieren die Menschen in Serbien gegen Korruption, gegen Machtmissbrauch der Regierung und gegen das zunehmend autoritär agierende Regime von Präsident Aleksandar Vučić. Am 1. November 2024 stürzt in Novi Sad ein Vordach des Bahnhofs ein, insgesamt 16 Menschen kam dabei ums Leben. Seitdem wir in Serbien protestiert. In diesem Schwerpunkt findest du alle WZ-Recherchen dazu: