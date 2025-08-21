Proteste in Serbien

Seit November 2024 protestieren die Menschen in Serbien gegen Korruption, gegen Machtmissbrauch der Regierung und gegen das zunehmend autoritär agierende Regime von Präsident Aleksandar Vučić. Am 1. November 2024 stürzt in Novi Sad ein Vordach des Bahnhofs ein, insgesamt 16 Menschen kam dabei ums Leben. Seitdem wir in Serbien protestiert. In diesem Schwerpunkt findest du alle WZ-Recherchen dazu:

Video-Reportage aus Belgrad und Novi Sad aus dem August 2025.

Interview mit Aktivistin Emilija Milenković aus dem Jänner 2024.

Recherchen und Reportage zu den Protesten in Serbien.