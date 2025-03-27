Nach dem Fall des Assad-Regimes ist die Lage in Syrien unklar. Was bedeutet die neue Regierung für die Bevölkerung in dem Land? Was für das kurdische Autonomie-Gebiet? Und was für jene IS-Angehörige, die in Lagern gefangen sind?

Am 8. Dezember 2025 stürzten syrische Rebellen das Regime und beendeten damit über 50 Jahre Diktatur der Familie Assad. Es bleibt offen, ob der frühere Dschihadist und neue Präsident Syriens, Ahmad Al-Sharaa, seinen gemäßigten Kurs fortsetzen wird und welches Modell er für ein Syrien nach Assad vorsieht.