WZ SCHWERPUNKT

Die Online-Welt ist nicht abgeschlossen. Was wir auf TikTok und Co. konsumieren, mit wem wir schreiben, was wir liken, hat Auswirkungen auf unser reales Leben. In diesem Schwerpunkt sammeln wir unsere Geschichten zu TikTok und der Gesellschaft.

Du hast Anmerkungen? Schreib uns doch: feedback@wienerzeitung.at

Unsere Kanäle:

WZ auf Tiktok

WZ auf Instagram

WZ auf Youtube