WZ SCHWERPUNKT

Wie TikTok dein Leben verändert

Die Online-Welt ist nicht abgeschlossen. Was wir auf TikTok und Co. konsumieren, mit wem wir schreiben, was wir liken, hat Auswirkungen auf unser reales Leben. In diesem Schwerpunkt sammeln wir unsere Geschichten zu TikTok und der Gesellschaft, zu Trends und Gefahren und stellen uns die Frage: Was macht das mit unserer Gesellschaft?


In diesem Schwerpunkt geht es um reale Themen in einer digitalen Welt. Wie Soziale Medien wie TikTok, Instagram oder Youtube deinen Alltag prägen und beeinflussen. Folgende Themen findest du hier zum Beispiel:

  • Welche Trends gibt es gerade auf TikTok, Instagram und Co.?
  • Wie gehen wir als Gesellschaft damit um, wenn die digitale Welt und reale Welt zusammentreffen?
  • Und wo wird es gefährlich für Gesundheit, Demokratie und die Psyche?
  • In diesem Schwerpunkt geht es um Phänomene wie Skinnytok, Booktok oder der Frage warum Eva Braun auf TikTok ein Star ist.
  • Wie heizt Social Media den Steroidmissbrauch an?