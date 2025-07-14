Die Online-Welt ist nicht abgeschlossen. Was wir auf TikTok und Co. konsumieren, mit wem wir schreiben, was wir liken, hat Auswirkungen auf unser reales Leben. In diesem Schwerpunkt sammeln wir unsere Geschichten zu TikTok und der Gesellschaft, zu Trends und Gefahren und stellen uns die Frage: Was macht das mit unserer Gesellschaft?