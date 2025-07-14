TikTok-Verbot in Albanien: Ein gescheitertes Experiment?
Die Online-Welt ist nicht abgeschlossen. Was wir auf TikTok und Co. konsumieren, mit wem wir schreiben, was wir liken, hat Auswirkungen auf unser reales Leben. In diesem Schwerpunkt sammeln wir unsere Geschichten zu TikTok und der Gesellschaft, zu Trends und Gefahren und stellen uns die Frage: Was macht das mit unserer Gesellschaft?
In diesem Schwerpunkt geht es um reale Themen in einer digitalen Welt. Wie Soziale Medien wie TikTok, Instagram oder Youtube deinen Alltag prägen und beeinflussen. Folgende Themen findest du hier zum Beispiel: