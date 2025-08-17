Aus dem Bunker, auf das Green
Minvor 1 Woche
Jugend und Alltag, militärische Lage, sexuelle Gewalt und Folter. Videos, Analysen, Reportagen zum Ukraine-Krieg.
Seit dem Angriff des russischen Militärs am 24. Februar 2022 ist ein großflächiger Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Das Land kämpft mit Unterstützung westlicher Staaten gegen das große Nachbarland unter Staatschef Wladimir Putin. Die Auswirkungen sind dramatisch, die Zivilbevölkerung tagtäglich durch Angriffe aus der Luft bedroht. Neben konventionellen Waffen werden immer mehr Drohnen eingesetzt. Die WZ hat in Recherchen umfassend aus und über die Ukraine berichtet. In diesem Schwerpunkt findest du unter anderem folgende Inhalte: