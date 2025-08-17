Seit dem Angriff des russischen Militärs am 24. Februar 2022 ist ein großflächiger Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Das Land kämpft mit Unterstützung westlicher Staaten gegen das große Nachbarland unter Staatschef Wladimir Putin. Die Auswirkungen sind dramatisch, die Zivilbevölkerung tagtäglich durch Angriffe aus der Luft bedroht. Neben konventionellen Waffen werden immer mehr Drohnen eingesetzt. Die WZ hat in Recherchen umfassend aus und über die Ukraine berichtet. In diesem Schwerpunkt findest du unter anderem folgende Inhalte:

Drei Jahre nach Kriegsbeginn: Wie lebt die ukrainische Jugend? (Videodoku)

Wie sieht die militärische Situation in der Ukraine aus?

Wie ist das Leben für die Zivilbevölkerung unter ständiger Bedrohung?

Sexuelle Gewalt als Kriegswaffe im Ukraine-Krieg

Hat die Folter von russischer Seite System?