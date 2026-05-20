Jeden Mittwoch sprechen die Hosts Sandra Vučić, Nora Schäffler, Mimi Gstaltner und Maria Lovrić-Anušić über die Themen, über die gerade wirklich gesprochen wird.

Sie wühlen sich durch die tägliche Nachrichtenflut, filtern das Spannendste heraus und reden über alles zwischen Gesellschaft, Internetkultur und Popkultur — von Kinderinfluencern bis zur Manosphere.

Dazu gibt’s fixe Rubriken wie Feed Me, Hottake und Algorithmus WTF, die den ganz normalen Online-Wahnsinn auseinandernehmen.

Und weil ihr die Hosts nicht nur hören, sondern auch kennenlernen sollt, endet jede Folge mit einer Runde Speeddating.

Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts.