Was los?
Was los? ist der Podcast der WZ, in dem euch die Hosts Sandra Vučić, Nora Schäffler, Mimi Gstaltner und Maria Lovrić-Anušić sagen was los ist.
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Jeden Mittwoch sprechen die Hosts Sandra Vučić, Nora Schäffler, Mimi Gstaltner und Maria Lovrić-Anušić über die Themen, über die gerade wirklich gesprochen wird.
Sie wühlen sich durch die tägliche Nachrichtenflut, filtern das Spannendste heraus und reden über alles zwischen Gesellschaft, Internetkultur und Popkultur — von Kinderinfluencern bis zur Manosphere.
Dazu gibt’s fixe Rubriken wie Feed Me, Hottake und Algorithmus WTF, die den ganz normalen Online-Wahnsinn auseinandernehmen.
Und weil ihr die Hosts nicht nur hören, sondern auch kennenlernen sollt, endet jede Folge mit einer Runde Speeddating.
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts.