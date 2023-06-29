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Arbeit
Alle Inhalte über das Thema Arbeit – zum Lesen, Hören und Sehen aus allen Perspektiven.
Alle Formate
Zeitungspapier lohnt sich nicht mehr
7 Min
vor 3 Jahren
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Standort Österreich
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Arbeit
Sperrt der Kindergarten mittags zu, sinkt Mamas Stundenlohn
6 Min
vor 3 Jahren
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Gesellschaft
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Arbeit
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