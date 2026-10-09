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Hier findest du Meinungen und Kommentare – zum Lesen, Hören und Sehen.
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Patriarchaler Terror
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vor 1 Monat
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Gesellschaft
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Meinung
Von Geisterteilchen und bösen Zwillingen: Nobelpreise 2026
6 Min
vor 1 Monat
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Wissenschaft
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Meinung
Alleinerziehende: Das Problem heißt nicht Selbstmitleid
4 Min
vor 1 Monat
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Politik
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Meinung
Wie ein Pass die Welt schrumpfen lässt
5 Min
vor 1 Monat
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Politik
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Meinung
Tradwives: Wenn Nachhaltigkeit misogyn wird
5 Min
vor 1 Monat
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Gesellschaft
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Meinung
Mark Forster: Die coolste Basic Bitch des deutschen Pop
3 Min
vor 1 Monat
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Kultur
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Meinung
Energydrinks verkaufen ein Lebensgefühl
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vor 1 Monat
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Wissenschaft
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Meinung
Cornell ist kein Einzelfall
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vor 2 Monaten
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Gesellschaft
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Meinung
Von Mazan bis Marchtrenk: männliche Gewalt ist überall
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vor 2 Monaten
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Gesellschaft
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Meinung
Neo-Kolonialismus: Wenn Menschen für Likes ausgenutzt werden
5 Min
vor 2 Monaten
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Kultur
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Meinung
Grüß’ mich, und ich sag dir, wer du bist
5 Min
vor 2 Monaten
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Wissenschaft
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Meinung
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