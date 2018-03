Die vergessene Zielgruppe

Information

Zur Person



Prof. Gerlind Weber ist Professorin im Ruhestand am Institut für Raumplanung, Umwelt- und Bodenplanung der Boku Wien, das sie auch leitete. Sie lehrte an zahlreichen ausländischen Universitäten, darunter an der ETH Zürich und der Kyoto University. Heute arbeitet Gerlind Weber unter anderem als Konsulentin und ist Mitglied in diversen Beiräten, Fachjurien und Berufsverbänden.