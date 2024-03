Genese

Der Krieg in der Ukraine zwingt Millionen Menschen zur Flucht. Seit mehr als einem Jahr leben auch in Österreich Geflüchtete. Valeria, eine Studienkollegin von Safyie Stanfel, stammt aus Saporischschja. Stanfel kennt sie kaum und will verstehen, wie es ihr in Österreich geht. Vor allem interessiert sie die Frage, ob Österreich für Valeria zu einer Heimat geworden ist.

Gesprächspartner:innen

Valeria

Quellen

Service für geflüchtete Ukrainer:innen

Das Thema in anderen Medien