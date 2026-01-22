Clubs und vor allem Dorfdiscos verschwinden im ganzen Land und damit ein wichtiger Teil des Nachtlebens. Deswegen sind die WZ-Redakteur:innen Simon Plank und Sandra Vucic, selbst Landkinder, für diese Folge von Umlaut Ö quer durch Österreich gefahren, um die Gründe mit Clubbetreiber:innen und Soziolog:innen zu besprechen aber auch herauszufinden, wie die Zukunft des Feierns in Österreich aussehen könnte.