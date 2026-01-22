Sperrstunde: Warum Österreichs Discos schließen
14 Min
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Clubs und vor allem Dorfdiscos verschwinden im ganzen Land und damit ein wichtiger Teil des Nachtlebens. Deswegen sind die WZ-Redakteur:innen Simon Plank und Sandra Vucic, selbst Landkinder, für diese Folge von Umlaut Ö quer durch Österreich gefahren, um die Gründe mit Clubbetreiber:innen und Soziolog:innen zu besprechen aber auch herauszufinden, wie die Zukunft des Feierns in Österreich aussehen könnte.
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Infos und Quellen
Interviewpartner:innen
- Caroline Föttinger – GEI Musikclub, Timelkam
- Marco Wirnsperger – Disco Villa, Mariapfarr
- Ines Fingerlos – Soziologin
- Andreas Koch – Sozialgeograph, Uni Salzburg
- Kassian Xander – Market 33, Dornbirn
- Andreas Bauer – Echo Club, Rankweil
- Verschiedene Clubbetreiber in Wien
- Jugendliche in Wien und Vorarlberg
Team
- Redaktion & Host: Simon Plank & Sandra Vucic
- Schnitt: Lisa-Marie Gotsche
- Kamera: Harald Schweidler, Jonathan Engl & David König
- Ton: Alexander Römich, David König & Harald Schweidler
- Animationen: Nina Thiel
- Redaktionsleitung: Madeleine Geosits
- Chefredaktion: Sebastian Pumberger & Aleksandra Tulej
- Produktionsleitung: Philipp Kalny
- Projektleitung: Stefan Apfl
Quellen
- WKO
- Statistik Austria
- Akzente Salzburg
- Wien Xtra
- Education Group