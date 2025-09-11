 Zum Hauptinhalt springen

Fußball ist out? Warum immer mehr Vereine zusperren

8 Min

Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.

Fußball ist die beliebteste Mannschaftssportart Österreichs. Dennoch sperren immer mehr Fußballvereine zu. Allein im letzten Jahr haben sich vier aufgelöst. WZ-Host Simon hat sich für diese Folge von Umlaut Ö bei Vereinen im ganzen Land umgehört, um die Gründe dafür herauszufinden - und mögliche Lösungen dafür zu finden: Vereinsfusionen etwa. Dadurch können der fehlender Nachwuchs, ein Mangel an ehrenamtlichen Funktionär:innen und finanzielle Probleme oft kompensiert werden.

Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.

Infos und Quellen

Interviewpartner:innen

  • Thomas Laab – ehemaliger Obmann des USV Klement
  • Otmar Weiß – Sportsoziologe, Uni Wien
  • Ramon Ram – Obmann des FC Stubai
  • Johanna, Corina & Vanja – Spielerinnen des SC Wiener Viktoria
  • Toni Polster – Trainer des SC Wiener Viktoria
  • Funktionäre verschiedener Fußballvereine und Landesverbände
  • ÖFB-Pressestelle

Team

  • Redaktion & Host - Simon Plank
  • Kamera & Schnitt - Harald Schweidler
  • Ton - Mathias Edelmann & Harald Schweidler
  • Animationen - Nina Thiel
  • Redaktionsleitung - Madeleine Geosits
  • Chefredaktion - Sebastian Pumberger & Aleksandra Tulej
  • Produktionsleitung - Philipp Kalny
  • Projektleitung - Stefan Apfl

Quellen

  • Sport Austria
  • ÖFB
  • Wiener Fußbalverband
  • Niederösterreichischer Fußballverband
  • Steirischer Fußballverband
  • Tiroler Fußballverband

Das Thema in der WZ

Mehr zu Fußball in Österreich findest du in unserem Schwerpunkt.