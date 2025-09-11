Fußball ist out? Warum immer mehr Vereine zusperren
Fußball ist die beliebteste Mannschaftssportart Österreichs. Dennoch sperren immer mehr Fußballvereine zu. Allein im letzten Jahr haben sich vier aufgelöst. WZ-Host Simon hat sich für diese Folge von Umlaut Ö bei Vereinen im ganzen Land umgehört, um die Gründe dafür herauszufinden - und mögliche Lösungen dafür zu finden: Vereinsfusionen etwa. Dadurch können der fehlender Nachwuchs, ein Mangel an ehrenamtlichen Funktionär:innen und finanzielle Probleme oft kompensiert werden.
Infos und Quellen
Interviewpartner:innen
- Thomas Laab – ehemaliger Obmann des USV Klement
- Otmar Weiß – Sportsoziologe, Uni Wien
- Ramon Ram – Obmann des FC Stubai
- Johanna, Corina & Vanja – Spielerinnen des SC Wiener Viktoria
- Toni Polster – Trainer des SC Wiener Viktoria
- Funktionäre verschiedener Fußballvereine und Landesverbände
- ÖFB-Pressestelle
Team
- Redaktion & Host - Simon Plank
- Kamera & Schnitt - Harald Schweidler
- Ton - Mathias Edelmann & Harald Schweidler
- Animationen - Nina Thiel
- Redaktionsleitung - Madeleine Geosits
- Chefredaktion - Sebastian Pumberger & Aleksandra Tulej
- Produktionsleitung - Philipp Kalny
- Projektleitung - Stefan Apfl
Quellen
- Sport Austria
- ÖFB
- Wiener Fußbalverband
- Niederösterreichischer Fußballverband
- Steirischer Fußballverband
- Tiroler Fußballverband
