Fußball ist die beliebteste Mannschaftssportart Österreichs. Dennoch sperren immer mehr Fußballvereine zu. Allein im letzten Jahr haben sich vier aufgelöst. WZ-Host Simon hat sich für diese Folge von Umlaut Ö bei Vereinen im ganzen Land umgehört, um die Gründe dafür herauszufinden - und mögliche Lösungen dafür zu finden: Vereinsfusionen etwa. Dadurch können der fehlender Nachwuchs, ein Mangel an ehrenamtlichen Funktionär:innen und finanzielle Probleme oft kompensiert werden.