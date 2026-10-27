Abschiebungen nach Afghanistan werden in Österreich gerade viel diskutiert. Erste verurteilte Straftäter wurden bereits abgeschoben, künftig soll es auch Menschen betreffen, die keine Straftaten begangen haben, aber kein Bleiberecht haben.

Doch was passiert mit diesen Menschen, sobald die Zuständigkeit der österreichischen Behörden endet? Wer kontrolliert, was danach geschieht?

Wir sind nach Kabul gereist, um genau das herauszufinden. Und sind dort zufällig im selben Hotel wie Afghanen gelandet, die aus Europa abgeschoben wurden. Während es für uns eine Unterkunft war, wurden die Abgeschobenen dort von den Taliban bewacht und konnten das Hotel nicht frei verlassen.

Ausgerechnet jene, die in Afghanistan die Bevölkerung unterdrücken, sollen hier für Sicherheit sorgen. Aber wer schützt eigentlich wen vor wem?