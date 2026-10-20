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Inside Afghanistan: Frauen, Drogen und Taliban-Kämpfer

11 Min

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Afghanistan, fünf Jahre nach der Machtübernahme der Taliban. Wie sieht der Alltag für junge Menschen aus? Was dürfen sie noch, was nicht mehr? Was sagen afghanische Frauen, über die viel gesprochen wird, die aber selbst kaum zu Wort kommen? Wie denken Taliban-Kämpfer über das Land? Und wie leben junge Männer, die das Regime ablehnen?

Wir waren in Afghanistan und haben mit ihnen allen gesprochen. Darüber, wie sich das Leben in den vergangenen fünf Jahren verändert hat, welche Einschränkungen es gibt und wie sie ihre eigene Zukunft sehen.

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Infos und Quellen

Erster Teil der Afghanistan-Recherche

Was haben die Taliban in Wien gemacht?

Das Team dieses Beitrags:

Redaktion: Emran Feroz, Aleksandra Tulej
Chefredaktion: Sebastian Pumberger
Art Direction: Katharina Wieser
Postproduktion: Christopher Lettner
Animation: Marie Jäger