Inside Afghanistan: Was haben die Taliban in Wien gemacht?

Im September 2025 war eine Delegation der Taliban in Wien. Sie traf Vertreter österreichischer Behörden und Beamte des Außenministeriums. Offiziell ging es dabei vor allem um Abschiebungen nach Afghanistan. Was genau da besprochen wurde, wusste niemand so genau. Zwei Jahre zuvor waren bereits die ehemaligen FPÖ-Politiker Andreas Mölzer und Johannes Hübner nach Kabul gereist und hatten dort hochrangige Taliban-Vertreter getroffen.

Wir sind nach Kabul gereist und haben beim höchsten Sprecher des afghanischen Außenministeriums, der selbst Teil der Delegation in Wien war, nachgefragt: Was wurde in Wien besprochen? Wie sehen die Taliban ihre Beziehungen zu Österreich? Und wie soll die Zusammenarbeit in Zukunft aussehen?

Gesprochen haben wir auch über Abschiebungen, und über die Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan.

Wie Menschen das Leben in Afghanistan in der Praxis erleben, erfahrt ihr in einem weiteren Video in ein paar Tagen.