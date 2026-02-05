Inside Grönland: Ein Land stellt sich gegen Trump
5 Min
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Anfang Jänner 2026 rückt Grönland einmal mehr ins Zentrum der Weltpolitik: US-Präsident Donald Trump bringt wieder die Idee einer Übernahme ins Spiel. In Nuuk kommt es zu historischen Protesten, die die WZ-Redakteur:innen Simon Plank und Aleksandra Tulej begleitet haben. In diesem Video fassen sie ihre Reise nach Grönland und die aktuelle Lage zusammen.
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Infos und Quellen
Interviewpartner:innen:
- Avaaraq Olsen – Bürgermeisterin von Nuuk
- Mikkel Sinding – Biologe, Universität Grönland
- verschiedene Personen in Grönland und Dänemark
Team:
- Redaktion: Simon Plank & Aleksandra Tulej
- Schnitt: Simon Plank
- Kamera: Simon Plank & Aleksandra Tulej
- Redaktionsleitung: Madeleine Geosits
- Chefredaktion: Sebastian Pumberger & Aleksandra Tulej