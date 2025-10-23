Inside West Bank: Die Siedler und das besetzte Land
16 Min
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.
Der Krieg in Gaza ist zu Ende. Währenddessen breiten sich in der West Bank israelische Siedlungen weiter aus. Palästinenser:innen sprechen von wachsender Gewalt seitens der Siedler, Siedler hingegen von Sicherheit, die diese Siedlungen bringen sollen. Wie sieht der Alltag all dieser Menschen aus? WZ-Redakteure Aleksandra Tulej und Simon Plank waren vor Ort.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Interviewpartner:innen:
- Elisheva & Gedaliah – Israelische Siedler in Eli
- Hamam – Landwirt in Al-Mughayyir
- IDF-Soldat
- Omar – Bewohner von Tulkarem
- Al Tayeb – Bewohner von Tulkarem
- Hufit & Tochter Tamar – Bewohnerinnen der Siedlung „Pioniere von Gaza“
- Leo, Tutti & Amon – Bewohner von Tel Aviv
Team:
- Redaktion & Host - Simon Plank & Aleksandra Tulej
- Producer - Noa Ben Shalom & Ahmad Al-Bazz
- Kamera – Geert van Kesteren & Ahmad Al-Bazz
- Schnitt – Hashtag Media
- Animationen - Nina Thiel
- Redaktionsleitung - Madeleine Geosits
- Chefredaktion - Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger & Aleksandra Tulej
- Produktion - Stefan Apfl & Philipp Kalny / Hashtag Media
Zusätzliche Bildquellen:
- Reuters
- Anadolu Agency via Reuters
- EFE via Reuters
- AL QAHERA NEWS via Reuters
- Private Handyaufnahmen der Menschen vor Ort
Quellen: