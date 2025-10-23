 Zum Hauptinhalt springen

Inside West Bank: Die Siedler und das besetzte Land

16 Min

Der Krieg in Gaza ist zu Ende. Währenddessen breiten sich in der West Bank israelische Siedlungen weiter aus. Palästinenser:innen sprechen von wachsender Gewalt seitens der Siedler, Siedler hingegen von Sicherheit, die diese Siedlungen bringen sollen. Wie sieht der Alltag all dieser Menschen aus? WZ-Redakteure Aleksandra Tulej und Simon Plank waren vor Ort.

Infos und Quellen

Interviewpartner:innen:

  • Elisheva & Gedaliah – Israelische Siedler in Eli
  • Hamam – Landwirt in Al-Mughayyir
  • IDF-Soldat
  • Omar – Bewohner von Tulkarem
  • Al Tayeb – Bewohner von Tulkarem
  • Hufit & Tochter Tamar – Bewohnerinnen der Siedlung „Pioniere von Gaza“
  • Leo, Tutti & Amon – Bewohner von Tel Aviv

Team:

  • Redaktion & Host - Simon Plank & Aleksandra Tulej
  • Producer - Noa Ben Shalom & Ahmad Al-Bazz
  • Kamera – Geert van Kesteren & Ahmad Al-Bazz
  • Schnitt – Hashtag Media
  • Animationen - Nina Thiel
  • Redaktionsleitung - Madeleine Geosits
  • Chefredaktion - Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger & Aleksandra Tulej
  • Produktion - Stefan Apfl & Philipp Kalny / Hashtag Media

Zusätzliche Bildquellen:

  • Reuters
  • Anadolu Agency via Reuters
  • EFE via Reuters
  • AL QAHERA NEWS via Reuters
  • Private Handyaufnahmen der Menschen vor Ort

Quellen:

