Postpartale Psychose bei Müttern: "Ich wurde nicht ernst genommen"
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Eine junge Mutter in den USA steht vor Gericht, weil sie ihre Kinder getötet haben soll. Lindsay Clancys Verteidigung argumentiert, dass eine postpartale Psychose ihre Wahrnehmung der Realität verzerrt und dazu gebracht habe, ihre Kinder zu töten. Rund um den Fall entsteht eine Diskussion über die Versorgungslücke von psychisch erkrankten Müttern. Wie ist die Lage in Österreich?
Anna Jandrisevits hat mit Anna Oberdorfer gesprochen, die nach der Geburt ihres Kindes 2022 eine postpartale Psychose erlitt. Oberdorfers Symptome wurden von vielen Anlaufstellen nicht ernst genommen, erst in einer der zwei Spezialambulanzen für peripartale Psychiatrie in Österreich erhielt sie Hilfe. Sie erzählt, wie ihre postpartale Psychose diagnostiziert wurde und wie sie sich heute in einer internationalen Taskforce für betroffenen Frauen engagiert.
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Infos und Quellen
Brauchst du Hilfe?
- Spezialambulanz für peripartale Psychiatrie, Klinik Ottakring: +43 1 49150 8110
- Frühe Hilfen: https://fruehehilfen.at
Gesprächspartner:innen
Anna Oberdorfer hat 2022 nach einer Geburt eine postpartale Psychose erlitten. Seitdem kämpft sie für mehr Hilfe und Bewusstsein für die Situation von Müttern nach der Geburt.
Begriffe
- Postpartal: Nach der Geburt eines Kindes. Beschreibt in der Medizin den Zeitraum nach der Entbindung, bezogen auf die Mutter
- Peripartalzeit: Zeit der Schwangerschaft und des ersten Lebensjahrs des Kindes
Das Thema in der WZ
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