Eine junge Mutter in den USA steht vor Gericht, weil sie ihre Kinder getötet haben soll. Lindsay Clancys Verteidigung argumentiert, dass eine postpartale Psychose ihre Wahrnehmung der Realität verzerrt und dazu gebracht habe, ihre Kinder zu töten. Rund um den Fall entsteht eine Diskussion über die Versorgungslücke von psychisch erkrankten Müttern. Wie ist die Lage in Österreich?



Anna Jandrisevits hat mit Anna Oberdorfer gesprochen, die nach der Geburt ihres Kindes 2022 eine postpartale Psychose erlitt. Oberdorfers Symptome wurden von vielen Anlaufstellen nicht ernst genommen, erst in einer der zwei Spezialambulanzen für peripartale Psychiatrie in Österreich erhielt sie Hilfe. Sie erzählt, wie ihre postpartale Psychose diagnostiziert wurde und wie sie sich heute in einer internationalen Taskforce für betroffenen Frauen engagiert.