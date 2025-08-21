 Zum Hauptinhalt springen

Proteste gegen Vučić: Warum Serbiens Jugend rebelliert

15 Min

Serbien ist im Ausnahmezustand: Seit Monaten protestieren die Menschen dort gegen Korruption, Machtmissbrauch der Regierung und das zunehmend autoritäre Regime von Präsident Aleksandar Vučić. Anlass der Proteste war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. WZ-Host Sandra Vučić ist nach Serbien gereist um herauszufinden, wie die Lage vor Ort ist.


Infos und Quellen

Gesprächspartner:innen

Luka, Student

Emilija Milenkovic

Ana Milosavljević

Ognjen Tomašević

Vanja (Name von der Redaktion geändert)



Team:

Host – Sandra Vučić (Anm. d. Red. nicht verwandt mit dem serbischen Präsidenten)

Kamera – Dušan Cvetić, Aleksandra Mrkonjić

Gestaltung und Schnitt - Lena Hummelsberger und Sandra Vučić

Chefredaktion - Aleksandra Tulej, Sebastian Pumberger

Eine Produktion der WZ.


