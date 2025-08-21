Proteste gegen Vučić: Warum Serbiens Jugend rebelliert
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.
Serbien ist im Ausnahmezustand: Seit Monaten protestieren die Menschen dort gegen Korruption, Machtmissbrauch der Regierung und das zunehmend autoritäre Regime von Präsident Aleksandar Vučić. Anlass der Proteste war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. WZ-Host Sandra Vučić ist nach Serbien gereist um herauszufinden, wie die Lage vor Ort ist.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
Luka, Student
Emilija Milenkovic
Ana Milosavljević
Ognjen Tomašević
Vanja (Name von der Redaktion geändert)
Team:
Host – Sandra Vučić (Anm. d. Red. nicht verwandt mit dem serbischen Präsidenten)
Kamera – Dušan Cvetić, Aleksandra Mrkonjić
Gestaltung und Schnitt - Lena Hummelsberger und Sandra Vučić
Chefredaktion - Aleksandra Tulej, Sebastian Pumberger
Eine Produktion der WZ.
Sandra in Serbien: Proteste dauern an
Krise in Serbien: Wenn es vorbei ist, ist es vorbei
Proteste in Serbien gehen weiter