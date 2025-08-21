Serbien ist im Ausnahmezustand: Seit Monaten protestieren die Menschen dort gegen Korruption, Machtmissbrauch der Regierung und das zunehmend autoritäre Regime von Präsident Aleksandar Vučić. Anlass der Proteste war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. WZ-Host Sandra Vučić ist nach Serbien gereist um herauszufinden, wie die Lage vor Ort ist.