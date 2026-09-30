30 Jahre nach dem Bosnienkrieg berichten Medien weltweit über die sogenannten Sniper-Safaris: Reiche Ausländer sollen nach Sarajevo gekommen sein und Geld dafür bezahlt haben, um auf Zivilist:innen zu schießen. Wie bei einer Safari. Nur: Stimmt die Geschichte wirklich?

Sandra Vučić und Aleksandra Tulej sind für die WZ nach Sarajevo gereist, um dieser Story nachzugehen. Wir sprechen mit Überlebenden der Belagerung, mit Journalist:innen, die die Fakten recherchiert haben, und mit einer Generation, die an ehemaligen Kriegsschauplätzen aufwächst und versucht, ihre Stadt und ihre Geschichte zu verstehen, ohne dabei die Wahrheit zu verlieren.

Was herausgekommen ist, ist eine Geschichte über Verantwortung. Darüber, wie Medien funktionieren. Darüber, woran wir glauben und wen wir vergessen. Und warum die Gräueltaten des Bosnienkrieges bis heute nachwirken und vielerorts nicht aufgearbeitet sind, und mediale Clickbait-Schlagzeilen niemandem helfen.