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Sportwetten in Österreich: Wenn der Kick zur Sucht wird

14 Min

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Sportwetten boomen, vor allem bei jungen Männern. Doch wie schnell kann daraus eine Sucht werden? Wie viel Geld kann man verlieren? Warum gelten Sportwetten in Österreich nicht als Glücksspiel? Und wer profitiert vom Milliardenmarkt? Wir haben wenige Tage vor der Fußball-WM 2026 mit Betroffenen und Expert:innen gesprochen.

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Infos und Quellen

Das Team dieser Reportage:

  • Host: Aleksandra Tulej
  • Redaktion: Robert Jennewein
  • Chefredaktion: Aleksandra Tulej
  • Kamera: Johannes Jeglitsch
  • Ton: Josef Umschaid/Philip Pflamitzer
  • Edit: Johannes Jeglitsch
  • Grafik: Nina Thiel
  • Projektleitung: Stefan Apfl
  • Produktionsleitung: Philipp Kalny

Im Auftrag der WZ, produziert von Hashtag Media.

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