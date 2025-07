Verboten und größer denn je - die Budapest Pride 2025

Die Budapest Pride 2025 – verboten, und doch größer denn je. Diese Reportage begleitet Balint aus Wien, auf seinem Weg zur ersten verbotenen Pride in der Geschichte Ungarns.

Wir zeigen, was hinter dem neuen Gesetz der Orbán-Regierung steckt. Warum es trotzdem Hunderttausende auf die Straße zieht. Und was diese Polarisierung über die politische Lage in Ungarn und Österreich verrät.

Was bedeutet das neue Gesetz wirklich? Welche Strategie verfolgt die ungarische Regierung? Und könnte so etwas auch in Österreich passieren?