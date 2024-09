Wahl-Special: Wie rassistisch ist Österreich?

Wie denkt Österreich? Diese Frage beschäftigt uns in Hinblick auf die Nationalratswahl am 29. September besonders. In dieser Kooperation der WZ mit dem Team von "Die Letzte Reportage" sprechen wir mit Menschen in ganz Österreich über ihre Anliegen, Sorgen, Wünsche und Hoffnungen. Auf zehn Veranstaltungen in sechs Bundesländern wurden Stimmen eingefangen, die die Meinungsvielfalt unseres Landes abbilden.

