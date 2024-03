Warum die Stadt für viele Menschen unbewohnbar werden könnte

Genese

In der Stadt ist es oft unerträglich heiß. Wenn wir nichts unternehmen, wird sie in Zukunft für viele Menschen unbewohnbar werden. Es gibt bereits Lösungen, um das Leben in der Stadt während Hitzeperioden erträglicher zu gestalten.

Interviewpartner:innen

Alexander Gratz - Katastrophenhilfsdienst Rotes Kreuz

Marcus Wadsak - Meteorologe

Cecilie Foldal - Klima-Bodenforscherin

Thomas Thaler - BOKU Wien

Katharina Lapin -Instituts für Waldbiodiversität und Naturschutz

Tanja Tötzer - Center of Energy, AIT

Johannes Horak - Stadtklimatologe Stadt Linz

Animationsquellen

Drehorte

ORF Zentrum Küniglberg

Karlsplatz

Karl Marx-Hof

Bundesfortschungszentrum für Wald

Austrian Institute of technology

Quellenverzeichnis

Das Thema in anderen Medien