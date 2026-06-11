WZ LIVE: Gehört die Fußball-WM boykottiert?

In der ersten Sendung sprechen wir mit Polit-Influencer Andreas Grassl über Politik und Sport, und fragen uns: Gehört die WM boykottiert? Außerdem verrät euch Anna, mit welchem Fußballer sie “One Sided Beef” hat und erklärt Co-Host Simon, warum Fußball schon immer politisch war.

Wie hat Dir unsere Live-Show gefallen? Wir freuen uns, wenn Du uns hier Feedback gibst!