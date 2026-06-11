WZ LIVE: Gehört die Fußball-WM boykottiert?
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In der ersten Sendung sprechen wir mit Polit-Influencer Andreas Grassl über Politik und Sport, und fragen uns: Gehört die WM boykottiert? Außerdem verrät euch Anna, mit welchem Fußballer sie “One Sided Beef” hat und erklärt Co-Host Simon, warum Fußball schon immer politisch war.
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Infos und Quellen
Zur Fußball-Weltmeisterschaft startet die Wiener Zeitung mit "WZ LIVE" ein neues Live-Format auf YouTube. Immer donnerstags ab 18:00 Uhr spricht Anna Liana Jandrisevits mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit. Schaltet ein!