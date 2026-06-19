WZ LIVE zur Fußball-WM: Traumjob Fußball?

In der zweiten WZ-Liveshow zur Fußball-WM sprachen wir mit SK Rapid Wien Fußballerin Lisa Rammel über den vermeintlichen Traumjob Fußball, den Alltag einer Leistungssportlerin und Sexismus im Profisport. Außerdem gab es einen Bericht aus San Francisco von Tobi Illmer, der uns von der Stimmung bei den Spielen in den USA berichtete und besprachen den aktuellen WM-Status.

Zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt die WZ mit "WZ LIVE" ein neues Live-Format auf YouTube. Immer donnerstags ab 18:00 Uhr spricht Anna Liana Jandrisevits mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit. Schaltet ein!