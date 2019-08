London/Brüssel. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat wieder einmal Post aus London bekommen. "Lieber Donald", beginnt der britische Premier Boris Johnson seinen vierseitigen Brief - und kommt gleich zum Punkt: Der "sogenannte Backstop", jene Notlösung zur Verhinderung von Grenzkontrollen zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland, muss weg.

Alles andere bleibt vage. Immerhin ein Satz kann als Signal für Verhandlungsbereitschaft mit Brüssel verstanden werden. "Ich hoffe sehr, dass wir mit einem Deal ausscheiden werden", schreibt Johnson. Der Rest liest sich wie eine Zusicherung an die Brexit-Hardliner innerhalb der Tories. Viele Konservative stoßen sich am Backstop, weil Großbritannien damit in der Zollunion der EU bliebe, bis eine andere Lösung gefunden ist. In dieser Zeit könnte London keine neuen Handelsverträge mit Drittstaaten abschließen - und eine eigenständige Handelspolitik war eines der Hauptversprechen des Brexit-Lagers vor dem Referendum.

Der Backstop: Die Notlösung sieht vor, dass es nach dem Brexit keine harte Grenze zwischen dem EU-Land Irland und der britischen Provinz Nordirland gibt: Bleibt Nordirland im Binnenmarkt und Großbritannien in der Zollunion, braucht es auch keine Grenzkontrollen. Im Austrittsabkommen zwischen Brüssel und London steht, dass der Backstop gelten soll, bis eine Lösung gefunden ist, die Grenzkontrollen überflüssig macht. Daran stoßen sich viele Konservative, denn London könnte in dieser Zeit keine neuen Handelsabkommen abschließen.



Doch die EU hält am Backstop fest. Die übrigen Mitgliedstaaten, allen voran Dublin, fürchten, dass eine harte Grenze zu Unruhen in Nordirland führen könnte.

Absage aus Brüssel

Um die Hardliner innerhalb der Tories zusammenzuhalten und der Brexit-Partei von Nigel Farage das Wasser abzugraben, droht Johnson schon lange mit einem No-Deal-Brexit am 31. Oktober. Bisher schien er darauf zu spekulieren, dass Brüssel seinem Land schon noch Zugeständnisse machen würde, um einen folgenschweren EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern.

Doch die EU kann unmöglich auf Johnsons Forderungen eingehen. Dass das Austrittsabkommen, das Brüssel mit London vereinbart hat, nicht aufgeschnürt wird, ist ein altes Mantra, Vertreter der EU haben das immer wieder deutlich gemacht. Einige Beobachter meinen deshalb, dass Johnson mit seinem Brief vor allem Verhandlungsbereitschaft vermitteln will. Der Premier, so der konservative Abgeordnete Alberto Costa zur BBC, wolle das Austrittsabkommen seiner Vorgängerin Theresa May wieder aufwärmen - um es, mit einigen kosmetischen Änderungen und den Stimmen der oppositionellen Labour-Partei, doch noch durchs britische Parlament zu bringen. Das Reizwort "Backstop" müsste dann wohl gestrichen werden.

Stattdessen schlägt Johnson vor, dass sich beide Seiten verpflichten, von Grenzkontrollen in Irland abzulassen. In der Übergangsperiode sollten dann "alternative Vereinbarungen" getroffen werden. Auch das ist nicht neu, konservative Brexiteers behaupten schon lange, dass Kontrollen in Irland irgendwie umgangen werden könnten. Die Rede ist etwa von Kameras, von moderner Technologie - die es so allerdings nicht gibt. Und der Vorschlag, die Kontrollen in Lagerhallen abseits der Grenze durchzuführen, widerspricht EU-Regeln: Demnach müssen Waren direkt an der Grenze inspiziert werden.