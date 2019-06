Autor Frank Nordhausen

Ankara. Wenn sich die Umfragen bestätigen, wird die von der politischen Führung erzwungene Wiederholung der Bürgermeisterwahl in der türkischen 16-Millionen-Metropole Istanbul an diesem Sonntag ein Debakel für die islamische Regierungspartei AKP des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Selbst regierungsfreundliche Meinungsforscher prognostizieren dem Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu, dem Sieger der Istanbul-Wahl vom März, einen Vorsprung auf seinen AKP-Herausforderer und ehemaligen Ministerpräsidenten Binali Yildirim; oppositionsnahe Institute sehen ihn bei 49 Prozent und damit mit bis zu acht Prozentpunkten vorn.

Der überraschende Akt Yildirims, sich mit Genehmigung Erdogans auf ein Fernsehduell mit Imamoglu einzulassen, führte der Nation eindrucksvoll die Gegensätze vor: Hier der jugendlich wirkende, agile 48-jährige Vertreter einer neuen, weltoffenen Generation, dort der bräsig-großväterliche 63-jährige Yildirim mit seinen Losungen von gestern. Seit der Sendung reiten die Erdogan-nahen Medien wütende Attacken auf den "Lügner" Imamoglu und räumen damit indirekt dessen Sieg im direkten Kandidatenvergleich ein.

Mit seinem weltoffenen Auftreten wurde Imamoglu zur Bedrohung für Ankaras Machtelite. - © afp/Kose

25 Jahre in Islamistenhand

Das Wahldrama von Istanbul hat viele Facetten. Es war ein Schock für Erdogans erfolgsverwöhnte Islamisten, als sie Ende März das Rathaus der symbolisch und wirtschaftlich wichtigsten Stadt der Türkei erstmals seit 1994 verloren - zumal der Präsident die Kommunalwahl zur Frage des nationalen Überlebens und zu einer Art Referendum über sich selbst erhoben hatte.

Erdogan-Kandidat Yilderim hat kaum Siegeschancen. - © afp/Kose

Dass dieser Triumph Ekrem Imamoglu, einem Repräsentanten der sozialdemokratischen 25-Prozent-Partei CHP und praktisch unbekannten Bezirksbürgermeister, gelang, lag einerseits an einem strategischen Fehler Erdogans. Denn auf dessen Wahlbündnis mit der rechtsextremen MHP reagierte die Opposition ebenfalls mit einem Zusammenschluss, der außerdem von der prokurdischen HDP mit ihrem 12-Prozent-Wählerpotenzial unterstützt wurde. Noch nie in der Geschichte der Türkei gab es eine solch breite Wahlallianz; sie tritt am Sonntag erneut an.

Der zweite entscheidende Faktor ist die anhaltende wirtschaftliche Rezession. Die Inflationsrate liegt bei 20 Prozent, die Arbeitslosigkeit ist auf rund 15 Prozent gestiegen. Imamoglus Erfolg hat wesentlich damit zu tun, dass er Entlastung für die unteren Einkommensgruppen verspricht. Ebenso wichtig ist, dass er die Verschwendungssucht, Vetternwirtschaft und Korruption der herrschenden AKP-Elite zu einem zentralen Thema machte. Zudem ist er ein gläubiger Muslim, dessen Versammlungen auch zahlreiche Frauen mit Kopftuch besuchen. Man kann ihn nicht als säkularen Religionsfeind brandmarken und hat ihm trotz intensiver Bemühungen auch keinen Amtsmissbrauch nachweisen können.