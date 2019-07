Autor dg

Wien. (dg) "Dass ich dir bei Jobs nachfolge, hat fast schon Tradition", sagte Siemens-Chef Wolfgang Hesoun am Dienstag vor Journalisten. Er übernimmt ab Juli von Brigitte Ederer den Vorsitz beim Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). Sie wiederum war seine Vorgängerin an der Siemens-Spitze. Ederer verabschiedete sich im Rahmen der Jahres-Bilanz nach neun Jahren als Präsidentin des FEEI, der 300 Betriebe vertritt, in die Pension. Sowohl Hesoun, als auch Ederer plädierten vor Journalisten für eine gemeinsame EU-Industriepolitik, um den globalen Herausforderungen stärker entgegentreten zu können.

Die Branche selbst entwickelte sich dank Klimadebatte, Digitalisierung und entsprechender Investitionen auch im Vorjahr positiv. Der Produktionswert ist 2018 um 8,4 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro gestiegen. Mittlerweile ist die Elektroindustrie die zweitgrößte Branche in Österreich, erklärte Ederer. Im Zuge der Finanzkrise 2009 musste der Elektro-Fertigungsbereich große Auftragseinbrüche und einen Rückgang um fast 14 Prozent hinnehmen. Seit 2014 geht es in der Branche jedoch bergauf.

Warnung vor China

Und dieses Bergauf brachte auch eine deutliche Veränderung der Beschäftigungsstruktur mit sich: weg vom Fließband hin zu spezialisierten und hoch qualifizierten Arbeitsplätzen, etwa in den Bereichen der künstlichen Intelligenz und Digitalisierung. Die einfache Fabriksarbeit sei verstärkt ins (EU-)Ausland abgewandert, erklärte Ederer. Die Branche verzeichnete im Vorjahr ein Beschäftigungsplus von drei Prozent. Derzeit sind gut 67.000 Menschen in der Elektroindustrie beschäftigt, Tendenz steigend. "Die Industrie muss sich keine Sorgen um das Geschäft machen, wenn sie genug qualifiziertes Personal findet", meinte Ederer.

Gute 84 Prozent der Erzeugnisse werden exportiert. Hauptabnehmer der heimischen Betriebe in dieser Sparte ist nach wie vor die EU. Dorthin gehen fast zwei Drittel der Ausfuhren. Ein Drittel der Erzeugnisse geht nach Deutschland, allen voran an die dortige Automobilindustrie. In den vergangenen Jahren hat sich aber auch China neben den USA zu einem bedeutenden Abnehmer entwickelt. Dorthin gehen sechs Prozent der heimischen Elektro- und Elektronikerzeugnisse. Allein im Vorjahr stiegen die Ausfuhren um 13 Prozent.

Stichwort China: "Mir macht es sorgen, dass China auf Einkaufstour in Europa ist", sagte Ederer. Die Einkaufstour chinesischer Investoren betrifft vor allem den Technologie- und Infrastrukturbereich und wird auch von der EU-Kommission kritisch gesehen. Der Einfluss Chinas in der EU - vor allem in den östlichen Mitgliedstaaten - ist mittlerweile so stark geworden, dass der EU-Rat im Vorjahr eine eigene Verordnung für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen genehmigt hat. Die sogenannte FDI-Screening-Regulation richtet sich zwar an alle Drittstaaten, de facto ist damit aber China gemeint.