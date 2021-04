Österreich hat seinen Plan für den europäischen Wiederaufbaufonds eingereicht. Das berichtete Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Es wird davon ausgegangen, dass 3,5 Milliarden für Projekte fließen, wobei ein Schwerpunkt auf Digitalisierung und Ökologisierung liegt. Laut EU-Budgetkommissar Johannes Hahn wird die Beurteilung des 600-Seiten-Papiers dauern. Die ersten Reaktionen seien aber "sehr positiv gewesen". Für Kurz gewährleistet dieser wirtschaftliche "Comebackplan", dass Zukunftsjobs geschaffen würden und auf die schwierigen Monate jetzt gute Jahre folgen würden. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonte, dass man in manchen Bereichen sogar besser aus der Krise kommen werde, weil eben modernere Schwerpunkte gesetzt würden.

Der als Post-Covid-Programm aufgesetzte EU-Recovery-Fund als Aufbau- und

Resilienzplan ermöglicht den europäischen Mitgliedsstaaten nicht

rückzahlbare Zuschüsse für nachhaltige und klimarelevante Investitionen.

Dieser Plan wird in die drei Themenblöcken "Arbeit", "Ökologisierung

& Digitalisierung" sowie "Standortstärkung" gegliedert, die jeweils

von einem Minister zentral betreut und mit den zuständigen

Fachministerinnen und Fachministern im Detail verantwortet werden. Ziel

ist es, damit innerhalb eines Jahres eine halbe Million Menschen wieder

in reguläre Beschäftigung zu bringen.

Für die Stärkung des Standorts will die Bundesregierung Österreich möglichst wettbewerbsfähig innerhalb der Europäischen Union positionieren, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Man wolle Anreize setzen, in Österreich zu investieren und ausländische Betriebe anzusiedeln. Damit sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Keine Investitionen in fossile Wirtschaft

Laut EU darf es jedoch keine Investitionen in die fossile Wirtschaft geben, sondern ausschließlich in saubere Energien. "Das ist ein Novum", so Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne). Beim Klimaschutz sei der größte Schwerpunkt der Verkehr, für den 850 Millionen eingesetzt werden sollen. Jeweils 350 Millionen seien für Projekte in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Artenvielfalt beziehungsweise Energiewende und Klimaschutz in der Industrie reserviert. Denn der sorgsame Umgang mit Ressourcen und Artenvielfalt werde ebenfalls ein Schwerpunkt sein, so Gewessler.

Die Krise sei noch nicht überstanden, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Den Vorgaben der EU zufolge müssten 20 Prozent der 3,5 Milliarden Euro in die Digitalisierung wie etwa den Breitbandausbau und mindestens 37 Prozent in den Kampf gegen den Klimawandel investiert werden - Österreich werde diese Ziele übererfüllen. "Österreich wird kein Geld liegen lassen und alles abholen", so Edtstadler.

Die Opposition hatte in den vergangenen Wochen öfters bekrittelt, dass Österreich seine Pläne zu spät einreiche. Diesem Vorwurf traten Blümel und Edtstadler entschieden entgegen. Sie verwiesen auf umfangreiche Vorgespräche mit Gebietskörperschaften und Sozialpartnern. Zudem habe es immer Kontakte mit der Europäischen Kommission gegeben, betonte Edtstadler. Bis 30. April müssen die EU-Staaten ihre konkreten Pläne für das Geld aus dem 750-Milliarden-Euro-Programm bei der EU-Kommission einreichen. Danach prüft die Behörde die Vorhaben auf die Finanzierungsziele für Grünes und Digitales. Nur, wenn diese durchgewunken werden, fließen die 3,5 Milliarden Euro. (temp, apa)