Ab Sonntag ist also der harte Lockdown wieder vorbei - zumindest für Geimpfte oder Genesene. Für Ungeimpfte soll er ja laut Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) weitergehen. Vergleicht man diesen vierten Lockdown mit den vergangenen drei bundesweiten Schließungen und dem Ost-Lockdown zu Ostern, scheint die Wirtschaft auf den ersten Blick etwas weniger stark eingebrochen zu sein als beim letzten Mal. "Wir sind von einem günstigeren Niveau aus gestartet, angetrieben von Branchen, die diesmal nicht vom Lockdown betroffen waren", sagt Josef Baumgartner, Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), zur "Wiener Zeitung".

So ist die Wirtschaftsleistung in den vergangenen zwei Wochen um 5,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 eingebrochen. Im ersten Lockdown 2020 ist das BIP um 21 Prozent abgesackt. Das ist immerhin ein Unterschied von mehr als 15 Prozentpunkten.

"Im ersten Lockdown sind auch die internationalen Lieferketten völlig zusammengebrochen, viele Aufträge wurden storniert", erklärt Baumgartner. "Jetzt sind die Auftragsbücher wieder voll." Während der produzierende Bereich und die Bauwirtschaft im Frühjahr 2020 noch stärker von den Maßnahmen und globalen Lieferschwierigkeiten getroffen wurden, hatten die folgenden drei Lockdowns kaum Auswirkungen auf Auftragslage oder Beschäftigung. Das spiegelt sich auch in den Konjunkturdaten wider. Eine Woche Lockdown kostet aktuell übrigens rund 600 Millionen Euro. Im Frühjahr 2020 waren es noch 1,7 Milliarden Euro.

"Nicht so schlimm"

"Es ist nicht so schlimm geworden, wie ich befürchtet habe", erzählt Martina Bartalszky. "Die Kunden haben viel vorbestellt und holen derzeit viel ab." Sie betreibt die Buchhandlung Bartalszky in Wien-Alsergrund. Sie habe mit den Lockdowns dazugelernt, ihre Homepage ausgebaut. Regelmäßig schickt sie ihren Kunden Bücherlisten und Vorschläge. Außerdem spüre sie seitens der Stammkunden eine gewisse Loyalität und Unterstützung. "Nicht alle sind auf die Online-Riesen ausgewichen", sagt sie.

Dennoch waren die Einbrüche im stationären Handel, mit Ausnahme des Lebensmittelhandels, in den vergangenen Wochen massiv. Nicht alle Geschäftsbetreiber konnten ihre Kunden halten. Vor allem an touristischen Hotspots gab es auch heuer einen Totalausfall. Ab Montag öffnen wieder alle Geschäfte mit einer 2G-Regel. Es dürfen also nur geimpfte oder genesene Menschen einkaufen.



Einer Berechnung der Johannes Kepler Universität in Linz zufolge sind dem stationären Handel durch den Lockdown täglich 140 Millionen Euro entgangen. Vor allem Spielzeug- und Schmuckgeschäfte erzielen in den Wochen vor Weihnachten gut 50 Prozent ihres Jahresumsatzes. Das wird man wohl nur zum Teil wieder aufholen können, weil viele Kunden ihre Weihnachtseinkäufe schon auf Amazon erledigt haben. In Wien öffnen die Gastronomie und Beherbergung eine Woche später, am 20. Dezember. Im Rest Österreichs aber schon am Montag beziehungsweise am 17. Dezember, wie zum Beispiel in Kärnten und in Niederösterreich. Und auch für den heimischen Tourismus war der Lockdown wieder ein Totalausfall. "Die Einbrüche haben de facto aber schon vor dem Lockdown begonnen, als Deutschland Österreich zum Hochrisikogebiet erklärt hat", sagt Baumgartner. Der heimische Tourismus macht, je nach Berechnungsart, rund 15 Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung aus. Mehr Arbeitslose

Das breite Zusperren der vergangenen Wochen hat auch die Arbeitslosigkeit erhöht. Mit Stand 7. Dezember waren laut AMS 371.463 Personen ohne Job. Vor dem Lockdown, am 16. November, waren es 344.420, also um mehr als 27.000 Menschen weniger. Welche Auswirkungen der Lockdown auf die Kurzarbeit hat, ist noch nicht bekannt, weil Unternehmen noch die Möglichkeit haben, Arbeitnehmer rückwirkend zur Kurzarbeit anzumelden. Das Arbeitsministerium rechnet in einer Schnellschätzung jedenfalls mit bis zu 400.000 Menschen in Kurzarbeit.

"Weil ja vieles geschlossen war, sehen wir derzeit kaum saisonale Effekte in den Arbeitslosenzahlen", erklärt Baumgartner. Menschen, die normalerweise jetzt rund um den Saisonauftakt des Wintertourismus einen Job anfangen, verharren derzeit in der Arbeitslosigkeit. Die unsichere Lage und die Befürchtungen rund um die Omikron-Mutation verschärfen die Situation zusätzlich, viele orientieren sich in Richtung anderer Branchen um.