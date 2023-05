Die Vienna Insurance Group (VIG) hat im ersten Quartal deutlich mehr Prämien eingenommen als in der gleichen Vorjahresperiode. Wie die in Österreich und Osteuropa breit aufgestellte Versicherungsgruppe am Mittwoch mitteilte, stieg das Prämienvolumen um gut 12 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro.

Wachstum hätten alle Segmente verzeichnet, hieß es weiter. Gestützt worden sei es von guten Geschäften in Osteuropa und von der Erstkonsolidierung der zugekauften Gesellschaften der Aegon-Gruppe in Ungarn und der Türkei. Ohne die Erstkonsolidierung liege das Prämienplus bei 7,1 Prozent, so die VIG. Im Hauptmarkt Österreich stiegen die Prämien dank Steigerungen in der Sach- und der Krankenversicherung um 2,1 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Die Solvabilitätsquote belief sich laut VIG auf 284 Prozent. Das sei im Vergleich zum Jahresende ein stabiler Wert.

Abbau von russischen Anleihebeständen

Das Exposure in russischen Anleihen hat der Konzern seit Jahresbeginn weiter abgebaut. Seit Jahresbeginn seien Papiere im Nennwert von rund 51 Millionen Euro zu einem durchschnittlichen Preis von 78 Prozent verkauft worden.

2022 belief sich das Exposure mit russischen Staats-und Unternehmensanleihen noch auf rund 165 Millionen Euro. Davon wurden bereits im zweiten Quartal 2022 Wertberichtigungen von 84 Millionen Euro getätigt und das Exposure damit rund zur Hälfte abgeschrieben.

Für das Gesamtjahr stellt der Konzern eine positive operative Performance in Aussicht, obwohl weiterhin Unsicherheitsfaktoren wie der Ukraine-Krieg, die Inflationsentwicklung sowie ein volatiler Kapitalmarkt bestehen. Auch sinkende Realeinkommen könnten zu einer teils schwächeren Nachfrage führen. "Positiv" stimmt die VIG die "aktuellen Prognosen zum Wirtschaftswachstum für unseren Kernmarkt": Trotz des Ukraine-Krieges zeigten sich die Volkswirtschaften in Osteuropa "resilient". (kle)